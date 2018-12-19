PlayStation Plus: 12 Ay fiyatına 15 Ay üyelik fırsatı!

13 Aralık – 17 Aralık 2018 tarihleri arasında 12 ay fiyatına 15 ay, 3 ay fiyatına 4 aylık PlayStation Plus üyeliği PlayStation Store‘da.

PlayStation Plus nedir?

Playstation Plus Sony’nin konsolları için sunduğu ücretli bir üyelik sistemi. Üye olan kullanıcılar bu hizmet tarafından sağlanan ücretsiz oyunlardan, temalardan, erken erişim fırsatlarından ve ekstra indirimlerden yararlanabiliyorlar.

PS Plus çevrimiçi oyun hizmetleri için de zorunlu bir hizmet. Ayrıca üyelere sunulan bir diğer ayrıcalık da 10 GB’lık ücretsiz bulut depolama alanı. Bu şekilde, kayıt dosyalarınız asla kaybolmaz.

Üye olmak için 1 aylık, 3 aylık ve 12 aylık ödeme planlarından birini seçmelisiniz:

12 Aylık üyelik ücreti: 179,99 TL

3 Aylık üyelik ücreti: 74,99 TL

1 Aylık üyelik ücreti: 23,99 TL



