PlayStation oyun fiyatlarında indirim dönemi

Sony, PlayStation oyunlarında fiyat indirimine gitti. İlkbahar indirimleri kapsamında işte fiyatı düşen oyunlar...

04 Nisan 2019, Perşembe 10:35
- A +
PlayStation oyun fiyatlarında indirim dönemi

Sony, ilkbahar indirimlerine başladı. PS Plus abonelerine yüzde 5 ekstra indirimlerin yapıldığı kampanya kapsamında pek çok oyunun fiyatında kayda değer indirimlere gidildi. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken PlayStation oyunlarından bazıları: 

Marvel’s Spider-Man – 179 TL (Plus ile 155,55 TL )

Detroit: Become Human Dijital Deluxe – 134 TL (Plus ile 110,55TL)

Assassin's Creed Odyssey – 159 TL (Plus ile 135,55 TL)

The Witcher 3 GOTY – 69 TL

The Forest – 54 TL

F1 2018 – 79 TL

A Way Out 84 TL

Grand Theft Auto V Premium Online – 89 TL

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 134 TL

Far Cry 5 – 84 TL

Shadow of the Tomb Raider - 159 TL (Plus ile 144,05 TL)

Just Dance 2019 – 134 TL (Plus ile 105,10 TL)

NBA 2K19 – 134 TL

Overcooked! 2 – 79,80 TL

Uncharted 4 – 64 TL

Uncharted: Kayıp Miras – 84 TL

The Last of Us Remastered – 64 TL

The Last of Us: Left Behind – 18 TL

Horizon Zero Dawn – 84 TL

Dead by Deadlight Özel Sürüm – 79,50 TL

Cities: Skylines – PS4 Edition – 64 TL

LittleBigPlanet 3 – 64 TL

That’s You – 44 TL

Journey – 22 TL

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.