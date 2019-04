PlayStation oyun fiyatlarında indirim dönemi

Sony, ilkbahar indirimlerine başladı. PS Plus abonelerine yüzde 5 ekstra indirimlerin yapıldığı kampanya kapsamında pek çok oyunun fiyatında kayda değer indirimlere gidildi. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken PlayStation oyunlarından bazıları:

Marvel’s Spider-Man – 179 TL (Plus ile 155,55 TL )

Detroit: Become Human Dijital Deluxe – 134 TL (Plus ile 110,55TL)

Assassin's Creed Odyssey – 159 TL (Plus ile 135,55 TL)

The Witcher 3 GOTY – 69 TL

The Forest – 54 TL

F1 2018 – 79 TL

A Way Out 84 TL

Grand Theft Auto V Premium Online – 89 TL

Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 134 TL

Far Cry 5 – 84 TL

Shadow of the Tomb Raider - 159 TL (Plus ile 144,05 TL)

Just Dance 2019 – 134 TL (Plus ile 105,10 TL)

NBA 2K19 – 134 TL

Overcooked! 2 – 79,80 TL

Uncharted 4 – 64 TL

Uncharted: Kayıp Miras – 84 TL

The Last of Us Remastered – 64 TL

The Last of Us: Left Behind – 18 TL

Horizon Zero Dawn – 84 TL

Dead by Deadlight Özel Sürüm – 79,50 TL

Cities: Skylines – PS4 Edition – 64 TL

LittleBigPlanet 3 – 64 TL

That’s You – 44 TL

Journey – 22 TL

DHA