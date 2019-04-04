PlayStation oyun fiyatlarında indirim dönemi

Sony, ilkbahar indirimlerine başladı. PS Plus abonelerine yüzde 5 ekstra indirimlerin yapıldığı kampanya kapsamında pek çok oyunun fiyatında kayda değer indirimlere gidildi. İşte düşen fiyatıyla dikkat çeken PlayStation oyunlarından bazıları:
Marvel’s Spider-Man – 179 TL (Plus ile 155,55 TL )
Detroit: Become Human Dijital Deluxe – 134 TL (Plus ile 110,55TL)
Assassin's Creed Odyssey – 159 TL (Plus ile 135,55 TL)
The Witcher 3 GOTY – 69 TL
The Forest – 54 TL
F1 2018 – 79 TL
A Way Out 84 TL
Grand Theft Auto V Premium Online – 89 TL
Far Cry New Dawn Deluxe Edition – 134 TL
Far Cry 5 – 84 TL
Shadow of the Tomb Raider - 159 TL (Plus ile 144,05 TL)
Just Dance 2019 – 134 TL (Plus ile 105,10 TL)
NBA 2K19 – 134 TL
Overcooked! 2 – 79,80 TL
Uncharted 4 – 64 TL
Uncharted: Kayıp Miras – 84 TL
The Last of Us Remastered – 64 TL
The Last of Us: Left Behind – 18 TL
Horizon Zero Dawn – 84 TL
Dead by Deadlight Özel Sürüm – 79,50 TL
Cities: Skylines – PS4 Edition – 64 TL
LittleBigPlanet 3 – 64 TL
That’s You – 44 TL
Journey – 22 TL
DHA