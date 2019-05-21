PlayStation kendi oyun stüdyosunu açıyor

Sony, oyunlarına takviye amaçlı olarak kurduğu yeni stüdyosu ile beraber mevcut oyunlarını geliştirerek kullanıcılarına sunacak. Ayrıca, yeni oyunlar da geliştirecek.

Stüdyonun yöneticiliğini yapacak olan firma da belli oldu. Şirkete oyun pazarlama konusunda yardımcı olan Asal Qizilbash firması yeni stüdyonun sorumlusu oldu.

Faaliyetlerin başladığı da bilgiler arasında yer alıyor. Hatta Sony Picture‘ın dağıtımda yardım etmesi (yan marka) amacıyla, Sony Picture’a ait California’daki fuarda organizasyonların başladığı da duyuruldu.

Söz konusu girişim Sony Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden tarafından da denetleniyor. Yeni marka, özel yapımların olduğu kategoriden bağımsız olarak faaliyet gösterecek. Artı olarak henüz sabit bir proje seçimi de yapılmadı.

Qizilbash ekibi yaptığı açıklamada Marvel yapımcısı Kevin Feige ile de görüştüğünü aktardı. Ayrıca bu stüdyonun daha güzel olacağı da söyleniyor. Bunun sebebi ise firmanın oyuncu kitlesini yakından tanıyıp, analiz edecek olması.

E3 2019 fuarına katılmayan Sony, yeni stüdyosunu güçlendirmek ve PlayStation 5 konsolunu geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. (ShiftDelete)