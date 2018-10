PlayStation Experience 2018’in iptal edildiği açıklandı!

Layden, PlayStation Blogcast‘de yaptığı açıklamada: “2018’de, bunun bazı insanlar için hayal kırıklığı olacağını biliyorum, ancak bu sene PlayStation Experience yapmamaya karar verdik.” dedi.

Layden devam etti: “Bu yıl ABD’de olmayacağız. Bunun arkasında gerçekten bir sebep yok … oyunlarımızda yaptığımız çok fazla geliştirme var… Spider-Man artık çıktığına göre, 2019’da Dreams ve Days Gone gibi yapımlarımıza odaklanabiliriz.

Ama insanları Kuzey Amerika’da bir araya getirebilecek kadar şey yoktu. Beklentileri gerçekten yüksek tutmak istemiyoruz ve sözümüzü tutamıyoruz. Zor bir karardı, ama bu kararı verdik. Bu yıl PlayStation Experience olmayacak.”

Layden, PlayStation’ın artan PlayStation Blog ve sosyal medya kullanımının, duyuruları iletmek için önemli bir yol olduğunu belirtti:

“Sorumluluğumuzun bir parçasıda daha ileriye giderek bu iletişimleri artırmak ve mesajımızı almanızın ve faaliyetlerimizin, PlayStation ve Worlwide Studios olarak hayallerimizin neler olduğuna dair fikir edinmenizin daha fazla yolunu bulmak.”

Geçen sene PlayStation Experience, geçmiş yıllarda olduğu kadar çarpıcı değildi. Sony, PSX 2016 The Last of Us Part 2 ve Uncharted: The Lost Legacy duyurularını yapmıştı.

PlayStation’ın PS Blog ve sosyal platformlarını 2018’de büyük duyurular için kullanmaya devam ettiğini gördük. God of War’ın yayınlanma tarihi PS Blog’la ortaya çıktı. PlayStation Classic’in TGS 2018’deki duyurusu büyük ölçüde PlayStation’ın sosyal kanallarından geldi.

Ne yazık ki, PlayStation kullanıcıları PSN isimlerini değiştirip değiştiremeyeceği ile ilgili haberleri biraz daha beklemek zorunda kalacaklar. Geçen yılki PSX’te Layden, bir sonraki etkinlikte “insanların PSN isim değişikliğini sormak zorunda kalmamalarını umduğunu” söylemişti. Bu sene PlayStation Experience’ın iptal edilmesi, Sony’ye hayranların sıklıkla talep ettiği özelliğe çalışması için daha fazla zaman kazandırabilir. (Psoyun.com)