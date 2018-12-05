PlayStation Classic satışta

İlk PlayStation, gerçek zamanlı 3DCG render özelliği ve bünyesinde CD-ROM barındırma gibi önemli yeniliklerle birlikte Japonya’da ilk olarak 3 Aralık 1994 yılında piyasaya çıkmış ve 1990 ve sonrasının oyun endüstrisine damga vurmuştu.

PlayStation®Classic, buton tasarımından, kontrolcü ve kutusuna kadar orijinal PlayStation’ın tasarımına benziyor. Ancak orijinal PlayStation’a göre kenarları %45, hacim olarak ise %80 daha küçük.

PlayStation®Classic, Final Fantasy VII, TEKKEN 3, Ridge Racer Type 4, Grand Theft Auto ve Metal Gear Solid gibi oyunculuğun altın çağından 20 klasik oyun yüklü olarak geliyor. Orijinal PlayStation oyunlarını oynamayı seven nostalji hayranları ve 90’ların PlayStation oyunlarına meraklı yeni oyuncular için mükemmel bir uyum sağlıyor.

PlayStation®Classic ile birlikte yüklü olarak gelen 20 oyunun listesi şu şekilde:

Battle Arena Toshinden™

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe's Oddysee®

Rayman

Resident Evil™ Director's Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo®

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

PlayStation®Classic, TV veya monitöre bağlamak için HDMI kablosu ve piyasada satılan USB AC adaptörlerine* bağlamak için USB kablosuyla birlikte geliyor. Bazı destekleyen oyunlarda oyuncular, iki control cihazıyla birlikte arkadaşlarına karşı da oynayabilecek.

PlayStation®Classic, 3 Aralık 2018 itibarıyla, yetkili teknoloji marketlerde 799 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatı ile piyasaya çıktı.



