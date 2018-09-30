PlayStation çapraz platform desteği için neden geç kaldı?

Tartışmalar battle royale fenomeni Fortnite’ın Nintendo Switch’e gelmesi ile başladı ve PS4’te kullanılan Epic hesaplarının Nintendo’nun konsolunda kullanılamadığı ortaya çıktı.

Haziran ayında Microsoft ve Nintendo’nun çapraz oynanışı etkinleştirmesi Sony için işleri daha da zora soktu. Peki, Sony’nin hamlesi neden uzun sürdü? PlayStation Worldwide Studios başkanı Shawn Layden’in PlayStation Blogcast bölüm 308‘de bu soruya cevap verdi.

Layden, Sony’nin PlayStation’da çapraz oyunu sağlamada karşılaştığı zorlukları özetleyerek başladı ve şirketin çözümlemek zorunda olduğu teknik, iş ve müşteri hizmetleri konularına işaret etti:

“Biliyoruz ki bu bir istek, talep ve bunu mümkün olan en iyi şekilde sunabilmeyi istiyoruz. Şimdi, PlayStation’da çapraz oyunu etkinleştirmek sadece bir anahtarı çevirip ‘işte bu kadar’ demek değil, çok boyutlu bir nitelik ya da özellik. Bu yüzden teknik bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız ve ortaklarımızla iş noktasında çalışmalıyız. Bunu etkinleştirirsek doğru müşteri hizmet desteğine sahip olduğumuzdan emin olmalıyız. Doğru mesajı vermeli ve bazı şeyleri sıraya koymalıyız. Oldukça sıradışı. Hepsini kurmak için belli bir sıraya girmek zorundalar.”

Aslına bakılırsa bu özelliği konsollarda etkinleştirmek, en azından Epic için bir anahtarı çevirmek kadar kolaydı. Geliştirici yaklaşık bir yıl önce yanlışlıkla PS4 ve Xbox One sahiplerinin birlikte oynamasına izin vermişti.

Layden, PlayStation‘ın çapraz platform desteğinin beklenenden uzun sürdüğünü itiraf etti:

“İstediğimden daha uzun zaman aldı, ancak bunu hazırlayıp sunmak için gereken süre kadar sürdü. Bu yüzden geçtiğimiz Salı günü sadece duyurmakla kalmadık, aynı zamanda etkinleştirdik.”

PS4 çapraz oyun özelliği birkaç gün boyunca Fortnite‘ta çalışıyor ve Layden’e göre şimdiye kadar her şey yolunda gitti:

“Sorunlar hakkında herhangi bir geri bildirim duymadım. Bu bir beta testi, bu yüzden belki de yol boyunca bazı aksaklıklar bekleyebiliriz. Ama dikkatlice izleyeceğiz. Biz sadece insanların istedikleri şeyi elde etmelerinden dolayı memnun olduk.”

Bir sonraki soru, hangi oyunların PlayStation çapraz oyun özelliğinde yer alacağıydı. Sony, Fortnite için özelliği başlattı. Peki şimdi ne olacak? Özelliğin gelmeyeceği oyunlardan birinin çok oyunculu Fallout 76 olacağını biliyoruz. Ama Psyonix’in Rocket League’i ve hatta Microsoft’un kendi Minecraft’ı gelebilir mi?

Layden kartlarını kapalı oynadı:

“Şu anda bir beta test programındayız. Bence oyuncuların hep birlikte, sağlam ve iyi bir şekilde bir arada oynayabildiklerini kanıtlayabildiğimiz zaman, [çapraz oyun] hizmeti diğer oyunlarda görmeyi bekliyorum.” (Psoyun.com)