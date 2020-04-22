Oyun dünyası yeni konsolun için gelecek haberlere odaklanmış durumda. Daha önceden ortaya çıkan haberlerde yeni konsolun önceki sürüm PlayStation 4 gibi sonbaharda kullanıcılarla buluşmasıydı. Ancak ortaya çıkan iddialara göre oyuncuların bu kadar beklemesine gerek kalmayacak. Çünkü VGC’nin yaptığı habere göre Sony‘den bir yetkili, konsolun önümüzdeki mayıs ayı içinde kullanıcılarla buluşacağını belirtti. Bununla birlikte yeni konsolun rakibi Xbox Series X için de bazı bilgiler paylaşıldı. Microsoft yönetimi de konsolu mayıs ayı içinde kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Eğer haberler doğruysa önümüzdeki ay merakla beklenen her iki konsol da kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Playstation 5'in fiyatı ne kadar olacak?

Bu haberlere bir de yenisi eklendi. Bugün bomba bir haber de fiyatı konusunda geldi. Playstation 5'in satış fiyatı internete sızdığı iddia edildi. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Playstation 5'in satış fiyatı 8 bin 200 Türk Lirası olacak. Resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Konsol oyunlarına yüzde 50'lik vergi

Konsol oyunu tutkunlarını yakından ilgilendiren ve bir o kadar da üzecek olan haber bugün geldi. Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulamasına geçildi.

Bugünden itibaren yürürlüğe giren ve yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişen ilave gümrük vergisi kararı kapsamına giren ürünler arasında video oyun konsolları da yer aldı. Alınan karar uyarınca Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 9504.50.00.00.00 olan video oyun konsolları ve makineleri için bugünden (18 Nisan 2020) itibaren ilave yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacak.