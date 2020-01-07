Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony. daha önce 2020 yılında çıkacağı haberleri ortaya çıkan PlayStation 5 konsolu hakkında yeni detaylar paylaştı.

Sony Interactive Entertainment CEO’su ve PlayStation ekibinin bir numarası Jim Ryan. CES 2020 etkinliğinde sahne alarak oyuncuların merakını gidermeye başladı. İlk olarak yeni PlayStation 5 logosunu tanıtan Ryan. konu konsolun tüm özelliklerine gelince net bir açıklama yapmadı ancak yeni konsol için kesinleşen özellikleri bir kez daha belirtti.

Jim Ryan. bugüne kadar ortaya çıkan yeni konsola ait 5 temel özelliği onaylamış oldu. Buna göre 3 boyutlu ses, ultra yüksek hızlı SSD, dokunsal ve uyarlanabilir tetikleyici, donanım tabanlı grafik izleme ve ultra HD Blu-Ray teknolojileri beklenen PlayStation 5 konsolunun temel özellikleri olacak.

3D Ses: Daha fazla oyun içi ses derinliği sağlar.

Dokunsal / Uyarlanabilir Tetikleyiciler: Oyun culara daha kapsamlı denetleyici geribildirimi vermek için tasarlanmıştır.

Ultra Yüksek Hızlı SSD: Yüksek hızda yükleme sürelerine izin veren özel bir katı hal sürücüsü.Donanım Tabanlı Grafik İzleme: Oyun içi görselleri geliştiren yerleşik grafik teknolojisi.

Ultra HD Blu-Ray: PS5, 60 FPS 4K görüntülemeye sahip olacak.