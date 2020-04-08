Playstation 5 konsolu için oyuncuların en hayati aksesuarı olarak kontrolcü resmen tanıtıldı. Peki Playstation 5 ne zaman piyasaya çıkacak? İşte internette en çok aranılan sorunun yanıtlarından biri o oldu. Biz de Fanatik.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Playstation 5 ne zaman çıkıyor?

Playstation 5’in yaz aylarında lansmanının yapılarak ilerleyen aylarda satışa sunulması bekleniyor.

Yılın en çok beklenen ürünlerinden birisi olan PlayStation 5 için hazırlıklar son aşamaya gelirken artık konsol kontrolcüsünün de hazırlıkları tamamlandı. Sayısız tasarım çalışmasının ardından nihai tasarım tanıtıldı.

Sony DualSense nedir?

PlayStation 5 kontrolcüsünün ismi DualSense olarak belirlenmiş ve Sony bir blog yazısı ile kontrolcünün genel hatlarını ortaya çıkardı. DualSense oyunlara yeni his boyutu katmayı amaçlıyor.

Beyaz ağırlıklı bir tema benimseyen kontrolcünün joystick ve mikrofon tuşunun olduğu alt kısım siyah olarak bırakılmış. Dokunmatik yüzey yine mevcut ve tetik tuşlarının da siyah detaylara sahip olduğu görülüyor.

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DualSense kontrolcüsünde titreşim seviyeleri artık daha fazla. Oyundaki sahnelere göre titreşim seviyeleri en iyi hissiyatı verecek şekilde kendisini ayarlıyor. L2 ve R2 tetik tuşları ise uyguladığınız baskıya göre oyunlara etki ediyor. Bunun için tuşların açısı biraz değiştirilmiş.

Önceki nesilde Share olarak yer alan paylaşma tuşu artık Create adını almış. Oyuncular bu tuş ile oyun yayınlarını ister herkesle ister kendileriyle paylaşabiliyor. Ayrıca entegre hoparlör ve mikrofon sayesinde kulaklığa gerek olmadan sohbet edebilecekler. DualSense ve barındırdığı teknolojiler ile ilgili ileride daha fazla detay verilecek.