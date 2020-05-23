E-Spor rehberi programında bu haftanın konusu merakla beklenen Playstation 5! Playstation 5'in çıkış tarihi ne zaman, ücreti ne kadar olacak, bizleri hangi yenilikler bekliyor gibi soruların yanıtları için videoyu izlemenizi öneriyoruz!

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