Playstation 5 ne zaman çıkacak? Yeni Playstation'ın fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar!
Senenin en çok beklenen oyun konsolu olan Playstation 5'in çıkış tarihi ve ücreti belli oldu! Merakla beklenen ürünün yeni özellikleri neler olacak ve Türkiye fiyatında ciddi bir fark var mı gibi sorular da Playstation denince akla ilk gelen şeyler oluyor... İşte Playstation 5'in tüm detayları!
E-Spor rehberi programında bu haftanın konusu merakla beklenen Playstation 5! Playstation 5'in çıkış tarihi ne zaman, ücreti ne kadar olacak, bizleri hangi yenilikler bekliyor gibi soruların yanıtları için videoyu izlemenizi öneriyoruz!
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