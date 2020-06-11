Tüm dünyanın merakla beklediği Playstation 5 sonunda bugün görücüye çıkıyor. Yeni konsolun özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında bugüne kadar bir çok teori ortaya atılsa da, tüm konulara dair her şey bugün yapılacak canlı yayında netlik kazanacak.

Oyunseverlerin heyecanla beklediği yeni nesil oyun konsolu Playstation 5'in lansmanı, corona virüs pandemisi yüzünden Youtube'da yayınlanan online showla gerçekleşiyor.