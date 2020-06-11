Playstation 5 lansmanı canlı yayında gerçekleşiyor! Playstation 5'in fiyatı ve özellikleri netlik kazanıyor...
Herkesin merakla beklediği oyun konsolu olan Sony Playstation 5 nihayet görücüye çıkıyor. Oyun severlerin merakla beklediği playstation 5 lansmanı YouTube'da yayınlanan canlı yayında gerçekleşiyor. "Geleceğin oyunu" adlı lansmanda playstation 5'in özellikleri, fiyatı, tasarımı ve ilk çıkacak oyunlara dair tüm detaylar netlik kazanıyor! Canlı yayını haberin devamında bulabilirsiniz!
Tüm dünyanın merakla beklediği Playstation 5 sonunda bugün görücüye çıkıyor. Yeni konsolun özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında bugüne kadar bir çok teori ortaya atılsa da, tüm konulara dair her şey bugün yapılacak canlı yayında netlik kazanacak.
Oyunseverlerin heyecanla beklediği yeni nesil oyun konsolu Playstation 5'in lansmanı, corona virüs pandemisi yüzünden Youtube'da yayınlanan online showla gerçekleşiyor.