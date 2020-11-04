PlayStation 5 kılıfı üreticisinden geri adım

Sony, PlateStation 5 adında yeni nesil PlayStation 5 konsollarına özelleştirilmiş kılıf üreten ve satan bir firmaya karşı dava açmıştı. Firma, Sony’nin şikayeti üzerine ismini CustomizeMyPlates olarak değiştirmişti. Ancak Sony’nin, lisanssız ürünler üreten markaya karşı attığı hukuki adımlar bununla sınırlı kalmadı. Son gelişmelerle birlikte kılıf üreticisi tüm siparişlerini iptal etti ve ürünleri satıştan kaldırdı.

CustomizeMyPlates, VGC'ye gönderdiği bir e-postada, ürettikleri ürünlerin kanunlara uygun olduğuna inandıklarını ancak gelecekte daha akıllı davranacaklarını söyledi. Firma, VGC'ye gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

“Ürünlerimizi piyasaya sürmeden önce durum hakkında araştırma yapmış ve Sony’nin henüz kılıflar için patente sahip olmadığı için ürünlerimizin bir sorun teşkil etmeyeceğine kanaat getirmiştik. Ancak ürünlerimizin satışa çıkmasının hemen ertesi günü Sony’nin avukatları ticari marka ismi ihlali gösterdiğimiz gerekçesiyle sitenin ismini değiştirmemizi söyledi. İsmimizi değiştirmenin herkesi memnun kılacağını düşünüyorduk, daha doğrusu umuyorduk. Çünkü ürün geliştirme sürecindeydik.

Ancak daha sonra Sony’nin avukatları bize bunun kendi görüşleri olduğunu, Sony’nin patent haklarının koruyucu kılıfları da kapsadığını ve bunları herhangi bir ülkede satmaya ve dağıtmaya devam edersek mahkemeye verileceğimizi söylediler.

Bunların hepsi dün ortaya çıktı ve şimdi dünya çapında aldığımız tüm ön siparişlerini iptal ediyor ve geri ödeme yapıyoruz… Bu konuda son derece hayal kırıklığına uğradık, ancak başka seçeneğimiz yok.”