PlayStation 5 için kritik gün: Bugün resmen açıklanıyor!

Bu yıl tanıtılması beklenen PlayStation 5 için bugün önemli bir gün. PS5’in baş sistem mimarı Mark Cerny, bugün TSİ 19.00'da yeni oyun konsoluyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak ve yeni konsolla ilgili daha çok fikrimiz olacak.

AMD'nin üçüncü jenerasyon Zen mimarisini kurulu 8 çekirdekli işlemciden güç alan ve 9 teraflop'luk güç kullanan cihazın grafik tarafında da yine AMD imzası var. Radeon Navi ailesini kullanacak olan PS5, 4K çözünürlüğü standart hale getiriyor. Hatta oyuncular, 8K seviyesine dahi çıkış yapabiliyor.

PS5'in üretim maliyetinin birim başına 450 dolar seviyelerinde olduğu biliniyor. PS4'te bu kalem, 381 doplardı.

Bu rakamlara bakıldığında PS5'in 470 dolardan satışa sunulması şaşırtıcı olmayacak. Ancak ürünün Türkiye'deki fiyat etiketini tahmin etmek bugünden oldukça güç.