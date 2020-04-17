PlayStation 4 sistem güncellemesi 7.50 yayınlandı

PlayStation 5 hakkında yeni detayların ortaya çıktığı günlerde şirket, PS4 için güncellemelere aralıksız devam ediyor. Ücretsiz oyun dağıtmasıyla gündeme gelen firma corona virüsü salgınına rağmen geliştirmelere devam ediyor.

PlayStation 4 artık daha kararlı çalışacak

PlayStation 4 için yayınlanan 7.50 numaralı güncelleme kararlılığı korumak adına yenilikler içeriyor. Bir önceki güncelleme 7.00 mobil cihazlardan PS4’ü uzaktan oynamak için yenilikler içeriyordu. Gelen güncelleme ile Android 10 işletim sistemine sahip akıllı telefonların Dualshock 4’e bağlanabildiğini görmüştük. PS Vita‘nın piyasadan çekilmesinin ardından uzaktan oynanabilirlik konusunda adımlar atan şirket 7.50 güncellemesiyle daha kararlı bir PlayStation deneyimi sunuyor.

Geçtiğimiz aylarda beta olarak yayınlanan 7.50 güncellemesi sistem yazılımına ufak dokunuşlar katıyor. Klasör içerisindeki oyunların sıralanışını değiştiren güncelleme daha iyi bir internet bağlantısı testinin yapılabilmesini sağlıyor. Yüksek bant genişlikli dijital içerik koruması için de birtakım iyileştirmeler yapıldığı belirtiliyor.

450 MB boyuta sahip güncellemenin notlarında yalnızca “Bu sistem güncellemesi sistem performansının kalitesini iyileştirir.” cümlesi bulunuyor. Yeni özellikler eklemektense yavaş yavaş varolan özellikleri daha iyi hale getiren konsolun ilerde nasıl özellikler getireceğini merakla bekliyoruz. Yeni jenerasyon PlayStation ürünlerinin çıkışından yıllar sonra bile eski ürünlerine destek veren Sony, PlayStation 4 için geliştirmelere birkaç yıl daha devam edecektir.