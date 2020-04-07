PlayStation 4 fiyatları neden 2 katına çıktı?

Dolar kurlarının artması ile beraber çoğu teknolojik cihazın fiyatı artmış durumda. Özellikle son zamanlarda Covid-19 salgınından dolayı dolar kurunun yüzde 10 civarına yükselmesi akıllı telefon fiyatlarında ciddi manada hissedilmişti. Artış yaşanan tek ürün ise akıllı telefonlar olmadı ancak radikal seviyede fiyatı artan bir ürün kullanıcıların oldukça tepkisini çekti. PlayStation 4, 2.000 TL fiyat bandında satılırken şu anda 4.000 TL seviyelerinde bir fiyat etiketi ile karşımıza çıkıyor.

Son zamanlarda sosyal medyada teknoloji hakkında konuşulan konular arasında ilk sırada yer alan PlayStation 4 fiyatlarına anlam verebilmek mümkün değil. Yüzde 50’den fazla artış gösteren fiyatlar kimi internet sitelerinde 9.000 TL civarına kadar çıkıyor. Bazı büyük online mağazalarda ise stok bulabilmek imkansız.

Stok probleminden dolayı PlayStation karaborsa haberleri gündeme gelse de, yakın zamanda yapılan bir açıklama ile durumun gerçek sebepleri ortaya çıkacak gibi duruyor. Biz de sizlerin bizlere haber yapmamız için sıkça mesaj attığınız bu konunun takipçisi olacağız.

Kaynak: ShiftDelete