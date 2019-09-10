Play voleybolunda ödüller verildi

İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyespor ile İzmir İl Voleybol Temsilciliği'nin birlikte organize ettiği 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e Kurtuluş Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası büyük bir heyecana sahne oldu. Alsancak Atatürk Spor Salonu Plaj Kortları'nda oynanan karşılaşmalar sonucunda minikler, genç kızlar, genç erkekler ve veteranların müsabakalarıyla plajda voleybol şöleni yaşandı. 11 gün boyunca, İzmir BŞB Capoeira branşındaki sporcuları ve Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın da müsabaka aralarında tribündeki seyircilere gösteri sundu. Turnuvada minikler kategorisinde Dostspor birinci olurken, DSİ-A ikinci, Özateş-B ise üçüncü oldu.

Genç kızlarda zirve Voleybol Dünyası'nın olurken, İzmir BŞB-B ikinci, İzmir BŞB-E takımı üçüncülük elde etti. Genç erkeklerde Voleybol Dünyası birinci, TFL-F ikinci, TFL-C ise üçüncü oldu. Veteranlar kategorisinde kadınlarda birinciliği Evrim-Anna alırken, Özlem-Nur ikinci, Arzu-Tuğba ise üçüncü oldu. Veteran +35'te Selim-Tibet-Başak üçlüsü birinci oldu. Engin-Ali-Özlem üçlüsü ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Veteran +45'te ise Arzu-Alaatin-Bülent zirvede yer almayı başardı. Evrim-Volkan-Sedat ikinci, Gözde-Haluk-Mehmet ise üçüncü sırada yer aldı. Derece yapan takımlara ödüllerini Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Işıklı ve Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Mustafa Ağme verdi.

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