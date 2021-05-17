Play-off yarı final serisinde 2. maçlar oynandı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinde 2. maçlar yapıldı. Antalya 07 Basketbol, sahasında Yalova VİP’i 85-57’lik skorla mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti. Emlak Konut da ev sahibi avantajına sahip olduğu seride Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 69-62’lik sonuçla yenerek seriyi 2-0’a getirdi.

Üç maçı kazanan takımın finale yükseleceği seride üçüncü karşılaşmalar 20 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

14.30 Yalova VİP-Antalya 07 Basketbol

15.00 Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Emlak Konut