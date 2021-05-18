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Play-off çeyrek final serisinde 2 maç oynandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde play-off çeyrek final serisinde 2 karşılaşma oynandı. Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

18 Mayıs 2021, Salı 20:05 Son Güncelleme:
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Play-off çeyrek final serisinde 2 maç oynandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde play-off çeyrek final serisinde 2 karşılaşma oynandı.

Bugün yapılan çeyrek final ilk maçlarının ardından alınan sonuçlar şöyle:

Semt 77 Yalovaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 64-59

Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 75-72

Normal sezonu birinci sırada tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, gelecek sezon ING Basketbol Süper Ligi’nde yer almaya hak kazandı. Denizli temsilcisinin ardından Süper Lig’e çıkacak ikinci takım da play-off’lar sonucu belli olacak.

Çeyrek final serilerinde 2 galibiyete ulaşacak takımlar, adlarını yarı finale yazdıracak.

İkinci maçların programı

Play-off çeyrek final serisinde ikinci maçların programı şöyle:

20 Mayıs Perşembe:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (0-1)

17.00 Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor (0-1)

21 Mayıs Cuma:

15.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (0-1)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Semt 77 Yalovaspor (0-1)

AA

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