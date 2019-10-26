Plajda yarı finaller belli oldu

Plajda yarı finaller belli oldu

26 Ekim 2019, Cumartesi 10:46
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Plajda yarı finaller belli oldu

 

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- ALANYA'nın Cleopatra Plajı'nda 5 gün boyunca devam eden Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek final maçları oynandı.

Dünya Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki çeyrek final maçlarında Alanya Belediyespor rakibi Levante karşısında 9-5 mağlup oldu. Tribünlerin dolu olduğu maçta Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu da Alanya Belediyespor takımına destek verenler arasında yerini aldı. Maç sonunda Alanya Belediyespor takımı ile özel öğrenciler arasında bir müsabaka gerçekleştirildi.

Çeyrek final maçları sonrası şu sonuçlar ortaya çıktı; Rostocker (Almanya): 3 - Meizhou Hakka(Çin): 10, Copenhagen (Danimarka):0 - Shahin Khazar (İran):7, Flamengo (Brezilya): 4 - Krylia Sovetov(Rusya): 2, Alanya Belediyespor (Türkiye): 5 - Levante (İspanya): 9.

Turnuva kapsamında yarı final eşleşmeleri ise şöyle oluştu; Meizhou Hakka (Çin)-Shahin Khazar (İran), Flamengo (Brezilya)-Levante (İspanya).

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