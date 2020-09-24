Plajda voleybolunda İzmir’de 2.perde

2020 CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, grup maçlarıyla bugün İzmir’de başlayacak. Geçen hafta U18 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Selçuk’un Pamucak Plajı’ndaki organizasyona, kadınlarda 19 ülkeden 50, erkeklerde ise yine 19 ülkeden 60 sporcu katılacak. Kupada Türkiye’yi erkeklerde Eren Kanlı-Ali Cebeci ikilisi temsil edecek.