Türkiye Voleybol Federasyonu ve CEV ile işbirliği yapan D-Smart, Dünya Pro Tour kapsamında Balıkesir’de Ayvalık’ta gerçekleşecek Futures turnuvasının final günü heyecanını pazar gün boyunca D-Smart ve D-Smart G0’da canlı yayınlayacak. Sabah 9.30’da erkekler yarı final maçlarıyla başlayacak organizasyon, ardından kadınlar yarı final maçlarıyla devam ederken, hem erkekler hem de kadınlar 3’üncülük ve final maçlarıyla son bulacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kuşadası Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Kuşadası Pro Tour’un final günü maçları da ay boyunca D-Smart Spor Kanallarında izlenebilecek.

Pazar günü 9.30 – 19.00 arasında play voleybolu keyfini D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’da yaşayacaksınız.