Köyceğiz'de 5 Temmuz tarihine kadar kamp yapacak olan başnatrenör Kadir Ayar yönetimindeki Kadın Plaj Hentbolu A Milli Takımı kadrosunda 15 oyuncu yer alırken, başantrenör Akın Yenigün yönetimindeki Erkek Milli Takımı kadrosunda 18 sporcu bulunuyor.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da oynanacak şampiyonda Kadın Milli Takımımız, Polonya, Hırvatistan, Romanya, Slovakya ile birlikte B Grubu'nda mücadele edecek. Erkek Milli Takımı ise Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Kadın Plaj Hentbolu A Milli Takımı:

S ADI SOYADI GÖREVİ İLİ KULÜBÜ

1 KADİR AYAR ANTRENÖR İSTANBUL

2 ÖZHAN DEVRE MASÖR İSTANBUL

ADI SOYADI POZİSYONU İLİ KULÜBÜ

1 ESMA ADNAR KALECİ MUĞLA-BODRUM YALIKAVAK SK

2 SERPİL ABDİOĞLU KALECİ GİRESUN-GÖRELE GÖRELE BELEDİYE SK

3 TUĞBA ÖZBEK KALECİ ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNV.SK

4 İREM KARADUMAN SPORCU TEKİRDAĞ TEKİRDAĞ SK

5 ÜMMÜGÜLSÜM BEDEL SPORCU İZMİR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BDL.SK

6 YAĞMUR ÖZLER SPORCU İSTANBUL ÜSKÜDAR BLD SK

7 FETANE UZUNLAR SPORCU ANTALYA ANTALYA ANADLU SK

8 FUNDA BAŞ SPORCU ANKARA YENİMAHALLE BLD SK

9 BETÜL KARAARSLAN SPORCU ANKARA YENİMAHALLE BLD SK

10 REYHAN KAYA SPORCU ANKARA YENİMAHALLE BLD SK

11 ELİF YAREN UZUN SPORCU ANKARA YENİMAHALLE BLD SK

12 CANSU PİREN SPORCU ANKARA YENİMAHALLE BLD SK

13 ECEM BİRBEN SPORCU GİRESUN-GÖRELE GÖRELE BELEDİYE SK

Erkek Plaj Hentbolu A Milli Takımı:

S ADI SOYADI GÖREVİ İLİ KULÜBÜ

1 AKIN YENİGÜN BAŞANTRENÖR İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ

ADI SOYADI POZİSYONU İLİ KULÜBÜ

1 DOĞUKAN GÖK KALECİ ANTALYA ANTALYASPOR

2 MEHMET EMRE KALECİ İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ

3 TANER GÜNAY KALECİ ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ORMAN S.K

4 MURAT CAN ENÇ SAĞKANAT ESKİŞEHİR MİHALİÇIK S.K

5 TAHİR İLKBAHAR PİVOT İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ

6 FATİH ÇALKAMIŞ OYUN KURUCU BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ

7 ALPEREN BAŞER PİVOT ANTALYA ALAATTİN KEYKUBAT ÜNV.

8 RAMAZAN MUTLU OYUN KURUCU ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR ORMAN S.K

9 EGEMEN ÇAKIR OYUN KURUCU BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ

10 YAŞAR ÖZDİREK SAĞ KANAT ESKİŞEHİR MİHALİÇIK S.K

11 ERAY KARAKOÇ OYUN KURUCU TRABZON TRABZON B.Ş.B.

12 ŞENER CAN SOL KANAT ANKARA SPOR TOTO S.K.

13 İSMET YILMAZ OYUN KURUCU HATAY HATAY SPOR

14 MEHMET MENEK ŞAFAK OYUN KURUCU TOKAT TOKAT G.S.K

15 OZKAN KARABOĞA OYUN KURUCU ESKİŞEHİR MİHALİÇIK S.K

16 MERİÇ ASFUROĞLU OYUN KURUCU İSTANBUL ÜMRANİYE BELEDİYESİ S.K

17 HÜSEYİN KENAN BULDUK SOL KANAT ESKİŞEHİR MİHALİÇIK S.K

18 MUSA GÜNERLER PİVOT ANTALYA ANTALYASPOR