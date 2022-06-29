Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde mücadeleler başladı. Turnuvanın ilk gününde takımlar, ikişer maç yaptı.
Günün sonuçları şöyle:
ERKEKLER
Trakya Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-1
Özyeğin Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0
Dumlupınar Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-1
Özyeğin Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-0
Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 0-2
Trakya Üniversitesi- Dumlupınar Üniversitesi: 2-1
KADINLAR
Trakya Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0
Dumlupınar Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 2-1
Anadolu Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-0
Marmara Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 0-2
Mustafa Kemal Üniversitesi - Dumlupınar Üniversitesi: 0-2
Anadolu Üniversitesi - Trakya Üniversitesi: 2-0
Turnuvanın ikinci günü ise 9 maç oynanacak.
DHA