Köyceğiz Belediyesi ve Üniversite Sporları Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlenen organizasyonda kadın ve erkeklerde mücadeleler başladı. Turnuvanın ilk gününde takımlar, ikişer maç yaptı.

Günün sonuçları şöyle:

ERKEKLER

Trakya Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-1

Özyeğin Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0

Dumlupınar Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-1

Özyeğin Üniversitesi - Atılım Üniversitesi: 2-0

Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 0-2

Trakya Üniversitesi- Dumlupınar Üniversitesi: 2-1

KADINLAR

Trakya Üniversitesi - Marmara Üniversitesi: 2-0

Dumlupınar Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 2-1

Anadolu Üniversitesi - Mustafa Kemal Üniversitesi: 2-0

Marmara Üniversitesi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: 0-2

Mustafa Kemal Üniversitesi - Dumlupınar Üniversitesi: 0-2

Anadolu Üniversitesi - Trakya Üniversitesi: 2-0

Turnuvanın ikinci günü ise 9 maç oynanacak.

DHA