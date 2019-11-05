Plaj futbolunda şampiyon Alanya

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon Alanya Belediyespor oldu.

Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen şampiyonada Seferihisar Cittaslow, Karasu Belediye'yi 15-4 yenerek üçüncü oldu. Alanya Belediyespor ile Yeşil Erciş Belediyespor arasındaki final maçında ise 5-4 Alanya Belediyespor galip gelerek şampiyonanın birincisi oldu.

225 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada en iyi kaleci Alanya Belediyespor takımında İsmail Turhan, gol kralları attıkları 16 golle Seferihisar takımından Eduard Suarez ve Yeşil Erciş Belediyespor takımından Bernardo B.M. Santos, değerli oyuncu Alanya Belediyespor takımından Felipe oldu. Turnuvanın fair play ödülünü Yeşil Yurt Erciş takımından Leonardo B. Santos aldı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve federasyon yetkilileri verdi. Ayrıca protokol karşılıklı olarak birbirine teşekkür plaketi verdi.

FOTOĞRAFLI