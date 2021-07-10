Plaj Futbolu Milli Takımı’nın 21 -26 Temmuz 2021 tarihleri arasında Ukrayna’da katılacağı BSWW Independence Kiev Cup müsabakaları öncesi 12 - 21 Temmuz 2021 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Davet edilen oyuncular 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 14:00’te İzmir’de Wyndham Grand İzmir Özdilek Hotel Otel’de toplanacak.
Kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediye Spor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow)
Defans: Volkan Yeşilırmak (Seferihisar Citta Slow), Yasin Bağcı (Alanya Belediye Spor), Efe Lorenzo Deniz (Manavgat Belediye Spor), Oğuzhan Karaca (Manavgat Belediye Spor), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)
Forvet: Seyit Ahmet Süer (Alanya Belediye Spor), Ege Alkan (Manavgat Belediye Spor), Barış Terzioğlu (Seferihisar Citta Slow), Cem Keskin (Alanya Belediye Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediye Spor), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Emrah Aykurt