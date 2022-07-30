Moldova'da oynanan Avrupa B Ligi maçlarında grubunda yaptığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi'ne çıkan diğer 3 takımla birlikte yer aldığı dörtlü finalde Kazakistan'ı 12-10 yenerek finalist oldu.

Mücadelede Türkiye'nin gollerini Barış Terzioğlu (3), Cem Keskin (3), Emrah Ekmekci (3), Efe Lorenzo Deniz, Semih Türkmen ve Ege Alkan attı. Milliler, 31 Temmuz Pazar günü TSİ 18.30'da oynayacak finalde ev sahibi Moldova ile karşılaşacak. Şampiyon olan takım 2023 yılında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Plaj Oyunları'na katılma hakkını elde edecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow)

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Mazlum Güneş

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz