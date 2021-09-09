Avrupa A Ligi statüsünü korumak için Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde bulunan Plaj Futbolu Milli Takımı, ilk maçında Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu. Günün diğer karşılaşmasında Yunanistan; Kazakistan'ı 4-2 yendi.

Ay-Yıldızlılar, yarın TSİ 12:30'da Yunanistan ile Figueira Da Foz'da karşı karşıya gelecek. Mücadele Beach Soccer TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Gruptaki diğer maçta Kazakistan ile Litvanya saat 11:15'te sahaya çıkacak.

İki grupta oynanacak müsabakalar neticesinde gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.