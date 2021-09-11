Avrupa A Ligi statüsünü korumak için Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde bulunan Plaj Futbolu Milli Takımı, üçüncü maçında Kazakistan'ı 9-2 mağlup etti. İlk maçında Litvanya'ya 3-0 yenilen; ardından Yunanistan'ı 7-5 ile geçen Ay-Yıldızlılar; Avenida do Brasil Stadı'nda oynanan maçta Kazakistan karşısında Serkan, Seyit Ahmet, Barış (3), Cem Keskin (2), Volkan ve Semih'in ayağından bulduğu gollerle maçı 9-2 kazandı ve finale adını yazdırdı.

Grubun diğer maçında Yunanistan; Litvanya'yı 5-4 yendi. Diğer grupta ise Estonya, Moldova'yı 4-3 mağlup etti ve finalde Türk Milli Takımı'nın rakibi oldu. Final maçı Avenida do Brasil Stadı'nda yarın oynanacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.