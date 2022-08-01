Moldova'da oynanan Avrupa B Ligi maçlarında grubunda yaptığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükselme başarısını gösteren Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi'ne çıkan diğer 3 takımla birlikte yer aldığı dörtlü finalde ikinci oldu. Şampiyonu belirleyecek final karşılaşmasında, Milliler, ev sahibi ülke Moldova'ya 5-3 yenildi. Mücadelede Türkiye'nin gollerini Cem Keskin (2) ve Yasin Bağcı attı.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow)

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Mazlum Güneş

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz