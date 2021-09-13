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Plaj Futbolu Milli Takımı, Estonya'ya 4-3 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi’ne yükselme müsabakalarının finalinde Estonya’ya 4-3 mağlup oldu.

13 Eylül 2021, Pazartesi 00:10 Son Güncelleme:
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Estonya'ya 4-3 yenildi

Avrupa A Ligi'ne yeniden yükselmek için Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde bulunan Plaj Futbolu Milli Takımı, finalde karşılaştığı Estonya'ya 4-3 mağlup oldu ve turnuvayı 2. sırada tamamladı. Ay-Yıldızlılar'ın golleri Barış (2) ve Volkan'dan geldi. Milliler 2022 yılında Avrupa B Ligi'nde yeniden yükselme mücadelesi verecek. 

Grubundaki ilk maçında Litvanya'ya 3-0 mağlup olan Plaj Futbolu Milli Takımı, ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5, üçüncü maçında Kazakistan'ı 9-2 mağlup etmişti. Üçüncülük maçında Moldova; Yunanistan'ı 5-2 yendi. Beşincilik mücadelesinde Çek Cumhuriyeti, Kazakistan karşısında 9-2'lik üstünlük sağladı. 7.'lik karşılaşmasında ise Litvanya, İsveç'i 4-3 yenmeyi başardı.

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