Avrupa A Ligi'ne yeniden yükselmek için Portekiz'in Figueira Da Foz şehrinde bulunan Plaj Futbolu Milli Takımı, finalde karşılaştığı Estonya'ya 4-3 mağlup oldu ve turnuvayı 2. sırada tamamladı. Ay-Yıldızlılar'ın golleri Barış (2) ve Volkan'dan geldi. Milliler 2022 yılında Avrupa B Ligi'nde yeniden yükselme mücadelesi verecek.

Grubundaki ilk maçında Litvanya'ya 3-0 mağlup olan Plaj Futbolu Milli Takımı, ikinci maçında Yunanistan'ı 7-5, üçüncü maçında Kazakistan'ı 9-2 mağlup etmişti. Üçüncülük maçında Moldova; Yunanistan'ı 5-2 yendi. Beşincilik mücadelesinde Çek Cumhuriyeti, Kazakistan karşısında 9-2'lik üstünlük sağladı. 7.'lik karşılaşmasında ise Litvanya, İsveç'i 4-3 yenmeyi başardı.