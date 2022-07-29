Moldova'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarında mücadele eden Plaj Futbolu Milli Takımı, ikinci maçında Danimarka'yı uzatma sonucu 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada millilerin golünü Barış Terzioğlu attı. Galibiyetin uzatmada gelmesi sebebi ile 2 puan alan Ay Yıldızlılar, B Grubu'nda 5 puanla zirvede bulunuyor. Milliler, Cuma günü TSİ 17.15'te Litvanya ile karşılaşacak.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow)

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Mazlum Güneş

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz