Independence Kiev Cup plaj futbolu turnuvasında Plaj Futbolu Milli Takımı, Dünya Sıralamasında 14. basamakta yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'ni 5-3 mağlup etti. Milli Takım 'a galibiyeti getiren golleri Ömer Behiç Benlidayı, Cem Keskin, Seyit Ahmet Süer, Efe Lorenzo Deniz ve Barış Terzioğlu attı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin sayıları ise Walled, Ahmed ve Ali'den geldi.

Dünya sıralamasında 18. sırada bulunan Ukrayna'nın ev sahipliği yaptığı turnuvaya 14. sırada bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, 21. sırada bulunan Umman ve 34. sırada bulunan Plaj Futbolu Milli takımımız katılıyor.

23-25 Temmuz tarihlerinde tek devre lig usulü şeklinde gerçekleşecek müsabakalarda Milli Takım'ın 3. ve son günkü rakibi ise Umman. 25 Temmuz'da saat 14:00'te Umman karşısına çıkacak Milliler ilk gün Ukrayna'ya mağlup olmuştu. Müsabakalar Kiev Hydro Park'ta yer alan Ana Stadyumda yapılıyor.



