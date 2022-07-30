Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da oynadığı Avrupa B Ligi'ndeki 3 maçı da kazanarak en üst lig olan A Ligi'ne yükselme başarısını gösterdi. Letonya'yı 3-2 yenen, Danimarka'yı uzatmada 1-0 ile geçen Ay-Yıldızlılar, gruptaki son maçında da Litvanya'yı Cem Keskin (2) ve Barış Terzioğlu'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

B Grubu'nu 8 puanla lider bitiren Plaj Futbolu Milli Takımı, gruplarından A Ligi'ne çıkan diğer 3 takımla dörtlü final oynayacak. Cumartesi ve pazar günü oynanacak yarı final ve final maçlarının ardından şampiyon olan takım 2023 yılında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Plaj Oyunları'na katılma hakkını elde edecek. Türkiye, yarı finalde Kazakistan ile mücadele edecek.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor), Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow)

Savunma: Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz (Alanya Belediyespor), Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow), Recep Demir (Seferihisar Citta Slow), Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), Özcan Kocaman (Seferihisar Citta Slow), Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow)

Hücum: Ege Alkan (Manavgat Spor), Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Barış Terzioğlu (Alanya Belediyespor), Cem Keskin (Alanya Belediyespor), Emrah Ekmekci (Bosna Kahvecisi Ozba Yapı), Mazlum Güneş

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Ozan Yılmaz



