Plaj Futbolu Ligi'nde kuralar çekildi

Plaj Futbolu Ligi'nde kuralar çekildi

29 Ekim 2019, Salı 10:57
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Plaj Futbolu Ligi'nde kuralar çekildi

 

ALANYA, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Alanya'da düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi 2019 Türkiye Şampiyonası Finalleri'nin kura çekimi yapıldı.

Alanya Kleopatra Plajı'nda 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın kura çekimi ilçedeki bir otelde yapıldı. 15 takımın mücadele edeceği maçlar 29 Ekim'de başlayacak.

Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, "Belediyemiz ve müdürlüğümüz olarak turnuvanın sağlıklı ve güzel geçmesi için var gücümüzle yanınızda olacağız. Şampiyonaya katılan takımlara başarılar diliyorum" dedi.

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