Sporting'e 4-1 yenilen Beşiktaş 'ta yıldız futbolcu Pjanic'ten paylaşım geldi.

Yıldız futbolcu dün alınan mağlubiyet ile ilgili olarak "Cesaretimiz, kalitemiz, tutkumuz var. Başını kaldır ve gerçekte kim olduğumuzu gösterelim." ifadesini kullandı.

Sakatlığının ardından Sporting maçında 90 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Pjanic bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta forma giydi ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.