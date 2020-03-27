İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, koronavirüs sebebiyle evinden canlı yayın açan şarkıcı Zeynep Bastık'ın yayınına mesajlar gönderdi.

Yayının başında önce 'Selamun Aleyküm' mesajı yazan Pjanic, sonrasında da Türkçe bir şarkının "Bu hikayede yanan ben oldum" sözlerini yazdı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından ise ünlü futbolcu Zeynep Bastık'ı engelledi.











