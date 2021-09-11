Siyah-Beyazlılar, bugün lig tarihinin en değerli oyuncusu Pjanic ile buluşuyor. İspanyol devi Barcelona’nın 60 milyon Euro’luk oyuncusu, bu akşam Yeni Malatyaspor maçı ile yeni formasını giyecek. Sadece Beşiktaşlı değil, tüm spor severler Bosnalı yıldızı izlemek için nefesleri tutmuş durumda. İspanya’dan hazır gelen Pjanic, milli takımda; bir gol ve asist ile moralli döndü. Bazı kesimler bu oyuncunun takım içi dengeleri bozacağını ileri sürse de buna katılmak imkansız. Çünkü böyle olaya önce Çebi ve yönetimi sonra da Sergen hoca izin vermez. Bocalayan orta alana itici güç katacak olan Pjanic, takım oyununa ve skora büyük katkı verecektir

Alex, Devler Ligi’ne...

Devler Ligi ilk grup maçı çarşamba oynanacak. Oyuncuların kafaları daha çok bu maçta. Motivasyon eksikliği tek handikap gibi duruyor. Maç saati bunu sahaya yansıtmamak da teknik ekibin görevi. Sıkıntı olacağını sanmıyoruz. Alex Teixeira’nın sakatlıktan erken çıkması memnunluk yarattı. Ancak teknik ekibin bu futbolcuyu; Dortmund maçı öncesi riske etmesi beklenmiyor. Belki son bölümlerde kısa süre alabilir. O kadar. Bununla birlikte; Salih Uçan da cezalı. Atiba Hutchinson ve Cyle Larin yol yorgunu. Bu yüzden kadroda yoklar

Kalede hataya yer yok

Yeni santrfor, artık top almak için geri gelmeyecek! Orta alana yapılan takviye, kanatlardaki isimlerin üstüne koymaları, geriden yapılan destek ve iç sahada oynama avantajı ile gol arayacak. Milli arada formda gözüken santrfordan, goller bekleniyor. Bir numaradaki rekabet üst düzeyde. Mert’in alınması ile Ersin bambaşka performans sergilemeye başladı. İkili arasındaki forma yarışı takıma olumlu yansıyor. Zira artık kalede kim olursa olsun hata yapma şansı yok. Yapan, yer değiştirir pozisyonunda.

Orhan Yıldırım