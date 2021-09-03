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Pjanic transferinin arkasındaki adam: Dusko Tosic

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, son anlarda gerçekleşen Miralem Pjanic transferinde rol oynayan isimlerin başında oldu. Tosic, yakın arkadaşı Pjanic için tüm aşamalarda yardımcı oldu.

03 Eylül 2021, Cuma 01:28 Son Güncelleme:
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Pjanic transferinin arkasındaki adam: Dusko Tosic

Beşiktaş 'ın eski oyuncusu Dusko Tosic, yakın arkadaşı Miralem Pjanic'in transferinde rol oynayan isimlerin başında oldu. Tosic, hem Beşiktaş'a hem de Pjanic için tüm aşamalarda yardımcı olurken TFF Lisans işlemleri sırasında da yardımcı olmak için Pjanic'in yanında oldu.

"Pjanic arkadaşım ve bu transferde Beşiktaş'a yardım ettim"

Lisans işlemlerinin ardından A Spor'un canlı yayınına çok kısa konuşan Tosic, "Pjanic arkadaşım ve bu transferde Beşiktaş'a yardım ettim. Umarım iyi oynar." ifadelerini kullandı.

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