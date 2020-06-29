Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri'nin Pjanic'in Barcelona ile anlaştığını açıklamasının ardından Barcelona kulübü resmi hesabı üzerinden transferin resmileştiğini duyurdu. Barcelona 60 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus karşılığında Boşnak orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Katalan kulübünün, Pjanic ile 4 yıllık anlaştığı ve fesih bedeli olarak 400 milyon Euro'luk madde eklettiği öğrenildi

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri, Miralem Pjanic'in hakkında flaş ifadeler kullanmıştı. Sarri, Boşnak orta saha oyuncusunun Barcelona ile anlaştığını açıkladı. Başarılı orta saha oyuncusu hakkında konuşan Sarri, "Miralem Pjanic mutlu çünkü, kariyerini harika bir kulüpte tamamlayacak. Hem Juventus hem de Barcelona'da oynamış olacak" ifadelerini kullandı

2016 yılında geldiği Juventus ile 3 lig şampiyonluğu kazanan 1990 doğumlu Boşnak oyuncu Miralem Pjanic, siyah-beyazlı forma altında 171 maçta 22 gol atmayı başardı. Pjanic daha önce Roma ve Lyon formaları da giymişti

Barcelon bugün ayrıca Brezilyalı orta saha Arthur'un Juventus'a transfer olduğunu duyurmuştu





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