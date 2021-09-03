Beşiktaş dün Pjanic transferiyle bombayı patlatırken, kadrosuna kattığı isimlerle de rüya takım oluşturdu. Sanal alemde Beşiktaşlı taraftarlar büyük bir coşku yaşarken yıldızlar topluluğuna dönüşen takımları için şimdiden çok iddialı sözler sarf etmeye başladılar bile.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Batshuayi, Ghezzal, Alex Teixeira ve Pjanic için kulüpler toplamda 234 milyon Euro bonservis öderken, bu 4 yıldız için Kartal'ın kasasından ise sadece 3 milyon Euro bonservis çıktı. Bu 4 oyuncudan Pjanic için şu ana kadar geçmişteki takımları 111.5 milyon Euro, Teixeira'ya 56 milyon Euro, Batshuayi'ye kiralama bedelleri ile 54.5 milyon Euro, Ghezzal'a ise 14 milyon Euro bonservis ödendi. Müthiş dörtlünün kariyerleri boyunca ulaştığı istatistikler de göz kamaştırıyor.

Batshuayi, Pjanic, Ghezzal ve Alex Teixeira kariyerleri boyunca toplam 1569 maça çıktılar. Bu maçlarda 402 gole imza atarlarken, 257 de asist yaptılar.

Bu dört oyuncu kariyerlerinin en parlak dönemlerinde Beşiktaş'a gelmiş olmasalar bile Siyah-Beyazlı forma altında neler yapabileceklerinin nasıl bir istatistiğe ulaşabileceklerinin sinyalini şimdiden vermeye başladılar.

Pjanic transferinin ardından bahis sitelerinde Beşiktaş'ın şampiyonluk oranın bile düşmesi bekleniyor. (Takvim)