En lezzetli ve en sevilen hazır yiyecekler arasında pizza gelir. Mis gibi kokusu ve birbirinden farklı karışımları ile harika bir lezzet sunan pizza, aynı zamanda evde de özel olarak hazırlanabiliyor. Özellikle her evde bulunan farklı malzemeleri, uygulamaya göre kullanmak suretiyle güzel bir pizza hazırlamak mümkün. Üstelik kişisel olarak istenilen her türlü malzemeyi pizza üzerine ekleme şansı bulunuyor. Tabii burada merak edilen pizza yapılırken kaç derecede ve kaç dakikada pişirilmesidir. Elbette bu durum kullanılacak olan hamur türü ve çeşidi ile beraber malzemeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Pizza kaç derecede pişer?

Birçok farklı malzeme ve hamur ile beraber artık pizza evde pratik şekilde hazırlanma imkanı tanıyor. Tabii burada en merak edilen konu pizzanın kaç derecede pişmesi gerektiğidir. Lezzetinin ve tadının bozulmaması, malzemenin istenilen kıvama gelmesi için mutlaka belli bir derecede pişmesi gerekir.

Genel olarak pizza fırında 180 ile 200 derece arasında değişkenlik gösteren miktar üzerinden pişirilir. Bu şekilde pizzayı pişirmeyi suretiyle rahatlıkla servis etmek mümkündür. Tabii pizzayı pişirirken son anlara doğru takip etmek çok önemlidir. Böylece bir tane kızarma durumuna bağlı olarak gözlem yapmak suretiyle çıkarılabilir. Eğer bu yapılmazsa pizza yanabilir ya da pişmemiş olabilir.

Pizza kaç dakikada pişer?

Pizza gene olarak sabit pişirme derecesi ile beraber yaklaşık 25 ile 30 dakika içerisinde hazır hale gelir. Tabii özellikle evde yapılacak olan pizza konusunda, kullanılacak hamur türüne göre sürekli değişkenlik gösterebilir. Örneğin fırından ekmek hamuru almak suretiyle kullanılırsa, o vakit hazırlanan pizza yaklaşık 10 dakika içerisinde hazır hale gelebilir. Böylece kısa süre içerisinde pizza hazırlamak suretiyle servis edilerek keyifle tüketilebilir.

Ev yapımı pizza tarifi

Özellikle ekmek hamuru kullanmak suretiyle kısa süre içerisinde harika bir ev yapımı pizza hazırlamak mümkün. Bunun için belli başlı bazı malzemeler gereklidir.

- Bir tane ekmek hamuru

- 2 tane domates rendesi

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı salça

- Tuz ve kekik

- Sosis, sucuk, kaşar rendesi, biber ve mısır (isteğe bağlı)

Öncelikle bir tepsi üzerine kağıt yerleştirmek suretiyle kağıdın üzeri yağlanmalıdır. Daha sonra dikkatli bir şekilde hamuru tepsinin ortasına yerleştirin. Belli bir miktar yağlamak ile beraber, hamur tepsinin çevresine doğru yayılmalıdır. Rende haline getirilmiş domates bir kap içerisine yağ dökülerek kavrulmalıdır. Ardından üzerine kekik ve tuz eklemek suretiyle biraz daha kavrulur. Hazırlanmış olan sosu dikkatli bir şekilde hamurun üzerine dökün. Daha sonra isteğe bağlı olarak sosis, kaşar rendesi, sucuk ve biber ile mısır gibi eklemeler yapabilirsiniz.

Bunun ardından 180 derece ya da 200 derece fırında 10 dakika boyunca pizzayı pişirmek gerekir. Bu işlemi yaparken mutlaka belirli aralıklarla pizzanın kızarıp kızarmadığını anlamak için kontrol etmek önemlidir. Pizza hazır hale geldikten sonra fırından çıkararak üzerine rende haline getirilmiş peynirler dökülebilir. Daha sonra pizzayı yeniden fırına koyarak peynirin erimesine kadar tutmak mümkündür. Ardından fırından çıkarmak suretiyle birkaç dakika içerisinde servis yapılabilir. İşte bu şekilde evde lezzetli ve gerçek pizzayı en iyi şekilde andıran güzel bir lezzet hazır hale getirilebilir.

Hazır pizza kaç dakikada ve kaç derecede pişer?

Günümüzde artık marketlerde hazır pizza alarak rahatlıkla tüketmek mümkün hale geldi. Birbirinden lezzetli pizzalar hazır olarak satılmaktadır. Tabii önemli olan bu pizzaları doğru derece altında belirli dakikalar içerisinde ısıtmaktır. Bu doğrultuda yine aynı şekilde yaklaşık olarak 180 ila 200 derece üzerinden fırında pizza ısıtılabilir. Süre ise yaklaşık olarak 20 dakika ile 30 dakika arasında değişkenlik gösterir. Bu süre içerisinde fırın üzerinden gözlem yaparak pizzanın hazır hale gelip gelmediğini anlayabilirsiniz.

Pizza çeşitleri nelerdir?

Pek çok farklı lezzete sahip pizzalar bulunmaktadır. Bu pizzalar günümüze değişik çeşitler üzerinden ele alınır ve hazırlanır. Tabii burada pizzanın çeşidini belirleyen durum üzerine eklenen malzemelerdir. Birbirinden farklı malzemeleri kullanmak suretiyle güzel bir pizza çeşidini hazır hale getirmek ve pişirmek mümkündür. Bu doğrultuda sosis, sucuk, salam, peynir, biber ve mısır ile beraber kaşar rendesi gibi birçok değişik malzeme kullanılabilir. Böylece arzu ettiğiniz lezzet üzerinden bir pizza çeşidi hazırlamanız mümkün.