Piyasa değeri zirvede

Dünya futbolunun nabzını tutan internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, Cim Bom’un son takviyelerinden Lemina 15 milyon Euro, Nzonzi 23 milyon Euro, Seri de 25 milyon Euro değerinde. Sadece bu üç oyuncu bile 63 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Fenerbahçe ve Beşiktaş dışındaki tüm Süper Lig kulüplerini geride bırakıyor. Galatasaray’ın toplam değeri de 120 milyon Euro seviyesine çıkmış durumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 100 milyonun altında yer alıyor.