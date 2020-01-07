Piyasa değeri en yüksek futbolcu Mbappe

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ülkesi kabul edilen Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya'yı kapsayan değerlendirme doğrultusunda, piyasa değeri en yüksek oyuncu, 265,2 milyon avroyla Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe oldu.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Ocak 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 265,2 milyon avro piyasa değeri bulunan Fransız golcü Mbappe, en değerli futbolcular sıralamasında zirvede yer aldı.

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Raheem Sterling, 223,7 milyon avro piyasa değeriyle Mbappe'yi takip etti.

Listede üçüncü sırayı alan Liverpool'un Mısırlı oyuncusu Muhammed Salah'a 175,1 milyon avro değer biçildi.

Üç futbolcunun ardından Borussia Dortmund'dan İngiliz Jadon Sancho 168,9 milyon avro, Liverpool'dan Senegalli Sadio Mane 155,6 milyon avro, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane 150,5 milyon avro piyasa değeriyle sıralandı.

Barcelona'dan Arjantinli Lionel Messi'nin 125,5 milyon avroluk değeriyle 8. olduğu listede, Juventus'tan Portekizli golcü Cristiano Ronaldo ise 80,3 milyon avro piyasa değeriyle 49. sıraya yerleşti.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Kylian Mbappe (PSG): 265,2 milyon avro

2. Raheem Sterling (Manchester City): 223,7

3. Muhammed Salah (Liverpool): 175,1

4. Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 168,9

5. Sadio Mane (Liverpool): 155,6

6. Harry Kane (Tottenham): 150,5

7. Marcus Rashford (Manchester United): 134,3

8. Lionel Messi (Barcelona): 125,5

9. Antoine Griezmann (Barcelona): 123,6

10. Lautaro Martinez (Inter): 115,7