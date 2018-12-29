Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde Panathinaikos, sahasında konuk ettiği CSKA Moskova'yı konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan CSKA Moskova, ilk çeyreği 19-26 önde tamamlasa da ikinci çeyrekte 36-18 üstünlüğü yakalayan Panathinaikos, ilk yarıyı da 55-44 önde tamamladı.

İlk yarının sonunda yakaladığı üstünlüğü maç sonuna kadar da korumayı başaran Panathinaikos, karşılaşmadan 96-84 galip ayrıldı.

EuroLeague'de oynadığı son 6 maçta 5 mağlubiyet alan Panathinaikos, yeni koçu Rick Pitino yönetiminde kötü seriye son verirken toplamda da 15. maçında 7. galibiyetine ulaştı.

CSKA Moskova ise bu sonuçla 15. maçında 4. yenilgisini aldı.

Panathinaikos'ta Papapetrou 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Nick Calathes de 14 sayı, 10 asist ile öne çıktı. Xavi Pascual döneminde fazla süre bulamayan Stephane Lasme ise maçı 13 sayı, 9 ribaunt ile tamamladı.

CSKA Moskova'da Will Clyburn 24 sayı, 10 ribaunt ile öne çıkarken Nando De Colo 17, Cory Higgins 12 sayı üretti.