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Pistteki görevliye motosiklet çarptı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8'inci etabı Türkiye'de koşulan Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) 2'nci yarışında kaza yaşandı.

05 Eylül 2021, Pazar 17:03 Son Güncelleme:
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Pistteki görevliye motosiklet çarptı

Kawasaki'den Mathys Boisrame, 1. rampada dengesini kaybederek motosikletten düştü. Boisrame'nin motoru, 1. rampadaki dönüşte görev yapan Türkiye Motosiklet Federasyonu'nda (TMF) görev yapan görevlisi bir kadına çarptı. Görevliye ilk müdahale pistin hemen yanında bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılırken, sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TMF yetkilileri kazazede ile yakından ilgilenirken, hastaneye kaldırılan görevlinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ata SELÇUK / AFYONKARAHİSAR (DHA)

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