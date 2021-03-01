Her açıdan zengin vitamin ve mineral kaynağı olarak öne çıkan nohut, aynı zamanda dünya çapında en çok tüketilen besin kaynaklarından biridir. Ayrıca bünyesinde önemli lif de bulunduğunu söylemek mümkün. Sindirimi kolaylaştıran bir yapısı olması ile beraber, nohut kilo dengesini de sağlama noktasında oldukça önemlidir. Mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alması üzerinden birçok farklı yemek türünde kullanılan önemli besin değerlerinden biridir. Bu doğrultuda belli miktarlar üzerinden nohudun besin değerlerini hesaplamak mümkündür.

Nohut besin değerleri

Nohut besin değerlerine hesaplayabilmek için genel olarak bir kase nohut ele almak gerekir. Bu doğrultuda bir kase nohut içerisinde 150 ila 165 gram gibi bir miktar yer alır. Bu doğrultuda 45 gram karbonhidrat ile beraber 14,5 gram protein ihtiva ettiği söylenebilir. Diğer yandan 4,2 gram yağ ile beraber 12,5 gram lif içerir. Bu besin kaynakları ile beraber nohut seriler içerisinde en önemli değerlere sahip yiyeceklerden biridir. O yüzden sağlıklı bir besin tüketimi ile beraber periyodik olarak belirli zaman diliminde mutlaka nohut farklı şekillerde ele alınmalı ve tüketilmelidir.

Pişmiş nohut kaç kalori?

En çok merak edilen konular içerisinde nohut açısından pişmiş nohudun kaç kalori geldiğidir. Zira Sonuç olarak nohut pişmiş şekilde genelde tüketilir. Bu açıdan ele alındığı zaman 120 gram pişmiş nohut içerisinde 200 kalori bulunur. Yani bir kase pişmiş nohut tüketildiğinde 200 kcal tüketimi gerçekleşmektedir. Bunun içerisinde %65 kadar karbonhidrat, %21 kadar protein kadar yağ bulunmaktadır. Böylece önemli oranda ihtiva ettiği besin kaynakları ile beraber, nohut pişmiş olarak düzenli şekilde tüketilebilir. Tabii bunu gerçekleştirirken mutlaka vücut kitle endeksi ile beraber gün içerisinde duyulan ihtiyaç unutulmamalıdır.

Haşlanmış nohut besin değeri

Nohut aynı zamanda haşlanmış şekilde tüketilir. Tabii bir porsiyon üzerinden ele alındığı zaman haşlanmış nohudun belli başlı bazı besin değerleri bulunmaktadır. Aynı şekilde yine haşlanmış nohudun besin değerlerini ölçebilmek için bir kase miktar ele alınır. Bu doğrultuda 170 kcal içerdiğini söylemek mümkün. Aynı zamanda 44,97 gram karbonhidrat içermektedir. Protein ise 14,53 gram ve yağ 4,25 gram olarak öne çıkıyor. Bu miktarlar baz alınmak suretiyle haşlanmış nohut tüketimi gerçekleşebilir.

Kavrulmuş nohut besin değeri

Kavrulmuş olarak da farklı zamanlarda tüketime gerçekleştirilen nohut, bu konudaki besin değeri açısından değişkenlik gösterir. Genel olarak bir kase kavrulmuş nohut ortalama 102 kcal gelir. Bunun içerisinde %42 karbonhidrat, %21 protein ve %36 yağ bulunmaktadır. Özellikle yüksek lif içeriği ile beraber kavrulmuş nohut bir ara öğün olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bir avuç kavrulmuş nohut olarak ara öğünlerde bu şekilde tüketmek mümkün. Böylece nohuttan alınacak olan besin değerleri ile beraber vitamin ve mineral katkısı elde edilebilir.

Nohut içerisinde yer alan besin değerleri nelerdir?

Söz konusu 1 kase nohut olduğu zaman içerisinde birçok farklı besin değeri bulunur. Bunlar miktar açısından değişkenlik gösterse bile, ortak şekilde haşlanmış ya da kavrulmuş olarak da besin değerlerini tüketmek mümkün.

- Protein

- Karbonhidrat

- Yağ

- Yüksek oranda lif

- Fosfor

- Demir

- Manganez

- Çinko

- Folat

- Potasyum

- Selenyum

- B6 vitamini

Bütün bu mineral ve vitamin kaynakları ile beraber nohut en sağlıklı besin kaynakları içerisinde yer almaktadır. Birbirinden farklı yöntemler üzerinden tüketim gerçekleştirilebilir. Tabii burada önemli olan günlük enerji ihtiyacı ve vücuda göre uygun miktar üzerinden nohudu tüketmektir. Sık olmamak suretiyle düzenli olarak ve periyodik bir şekilde nohut farklı yöntemler üzerinden hazır olarak tüketilebilir.

Nohutun faydaları nelerdir?

Nohut özellikle birçok farklı faydası ile beraber ön plana çıkıyor. İçerdiği besin kaynakları ve besin miktarı doğrultusunda, sağlıklı bir yaşamın kapılarını açtığını dile getirmek mümkün.

- Nohut özellikle diyabeti önleme noktasında oldukça önemlidir.

- İçerdiği mineraller ve özellikle kalsiyum açısından kemikleri güçlendirir.

- Kanseri önleyici ve kanser hücrelerini yok edici bir etkiye sahiptir.

- Kalp sağlığını korur.

- Güçlü antioksidan etkisi ile beraber iltihaplara karşı savaş açar.

- Bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirir.

- Saç dökülmesine karşı etkilidir.

- Göz sağlığına iyi gelir.

- Cilt bakımı sağlar ve kırışıklıkları engeller.

Bu şekilde birçok farklı faydası ile beraber nohut önemli besin değerleri üzerinden düzenli olarak tüketilmesi gereken besin kaynaklarından biridir.