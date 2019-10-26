Piserro Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2-2

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.
3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Gökhan, sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu kafayla vurarak kaleye gönderdi: 1-0.
49'uncu dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 2-0.
52'nci dakikada Tuzlaspor'dan Kemal, ceza sahasına ortalanan topu kafayla vurarak ağlarla buluşturdu: 2-1.
82'nci dakikada Tuzlaspor'dan Bayram, ceza sahasın buluştuğu meşin yuvarlağını kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.
3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Gökhan, sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu kafayla vurarak kaleye gönderdi: 1-0.
49'uncu dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 2-0.
52'nci dakikada Tuzlaspor'dan Kemal, ceza sahasına ortalanan topu kafayla vurarak ağlarla buluşturdu: 2-1.
82'nci dakikada Tuzlaspor'dan Bayram, ceza sahasın buluştuğu meşin yuvarlağını kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.