Piserro Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2-2

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.

26 Ekim 2019, Cumartesi 22:59
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Piserro Kahramanmaraşspor - Tuzlaspor maç sonucu: 2-2

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor ile 2-2 berabere kaldı.

3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Gökhan, sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu kafayla vurarak kaleye gönderdi: 1-0.

49'uncu dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 2-0.

52'nci dakikada Tuzlaspor'dan Kemal, ceza sahasına ortalanan topu kafayla vurarak ağlarla buluşturdu: 2-1.

82'nci dakikada Tuzlaspor'dan Bayram, ceza sahasın buluştuğu meşin yuvarlağını kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

3'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Gökhan, sol kanattan ceza sahasına gönderilen topu kafayla vurarak kaleye gönderdi: 1-0.

49'uncu dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında yerde kalması üzerine hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, topu kalecinin sağından kaleye gönderdi: 2-0.

52'nci dakikada Tuzlaspor'dan Kemal, ceza sahasına ortalanan topu kafayla vurarak ağlarla buluşturdu: 2-1.

82'nci dakikada Tuzlaspor'dan Bayram, ceza sahasın buluştuğu meşin yuvarlağını kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

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