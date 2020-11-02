Andrea Pirlo sezon başında Juventus U23 teknik direktörü olarak göreve başlayacakken bir anda Juventus A Takımı'nın başına geçti. Sarri ile yolları ayıran Juve başkanı Angelli kulübün efsane ismi Pirlo'ya teknik direktörlük koltuğunu teslim etmişti.

Son 10 yılın en kötü başlangıcı!

Juventus efsanesi Pirlo, ilk teknik direktörlük deneyimine kötü bir başlangıç yaptı. Pirlo'lu Juventus 10 yıl sonra sezona en kötü başlangıc yaparak dikkatleri üzerine çekti. Teknik ekibinde Galatasaray ve Türkiye macerasından tanıdığımız Tudor'a görev veren Pirlo Juve ile 5 Serie A maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Barça'ya boyun eğdi!

Serie A'ya kötü başlayan Pirlo'nun Juventus'u Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı. Dinamo Kiev'i deplasmanda mağlup eden Siyah-Beyazlı takım sahasında Messi'li Barcelona'ya 2-0 kaybetti.

Akıllara Terim ile ilgili sözler geldi!

Otobiyografisinde Fatih Terim'i ağır sözlerle eleştiren Pirlo'nun teknik direktörlük kariyerine kötü giriş yapması bu sözleri akıllara getirdi. Pirlo'nun Terim ile ilgili sözleri uzun süre hem İtalya'da hem de Türkiye'de gündem olmuştu...

Pirlo Terim için ne demişti?

Terim'in Milan'ın başında olduğu dönemde deneyimli teknik adamla çalışan Pirlo, Terim'i taktiksel bilgisizlik ile suçlarken, motivasyonunun ise güçlü olduğu yorumunu yaptı.

İşte Pirlo'nun kitabından Fatih Terim satırları

Şaka bir yana, Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun sürmedi... Belki böyle bir plan başka yerlerde işliyor olabilirdi ama Milan'da işlemezdi. İşlemedi zaten, Milan'da uzun süreli görev alabilmek için bundan daha fazlasına ihtiyaç vardı."