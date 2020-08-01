Piriformis kasının, yakınında bulunan siyatik sinire baskı yapması ile beraber bu hastalık oluşmaktadır. Özellikle fıtık ile beraber buna benzer farklı hastalıklar ile karıştırılabilmektedir. Ortaya çıkan hastalıkla beraber sert zemine oturmak, bacak bacak üstüne atmak ya da uzun süre ayakta durmak gibi problemler ağrıları daha yukarı çekmektedir. Özellikle başta kalça ağrısı olmak üzere uyuşma ya da karıncalanma ile bacaklarda ağrı gibi problemler yaşanabiliyor. Bu tür bir problem ile karşı karşıya kalındığı zaman, belirtiler üzerinden doktora başvurmak ilk yapılması gereken en önemli unsurdur.

Piriformis sendromu nedir?

Piriformis kasının yanında bulunan siyatik sinire baskı yapması ile beraber ortaya çıkan ağrılar ve diğer problemler piriformis sendromu olarak bilinmektedir. En çok kalça kısmında yaşanan ağrı nedeniyle fıtık ile karıştırılabilir. Özellikle bacak bölgesinde yaşanan uyuşma ve karıncalanma ile ağrılar üzerinden ciddi problemler yaşanabilmektedir.

Piriformis kalçada bulunan düz bir kastır. Görevi ise kalçayı dengelemek ile beraber kalçanın her iki yana eşit oranda hareket etmesine olanak vermektir. Bu bölgede yaşanan spazm ile beraber siyatik kas sıkışabilir. Böylece siyatik sinirin bulunduğu kısımda uyuşma ve karıncalanma ile beraber farklı ağrılar ortaya çıkar. Zaman içerisinde ise ciddi oranda yaşam kalitesini düşüren bir durum yaratabilmektedir. O yüzden mutlaka gerekli belirtileri iyi bilmek ve buna göre doktora başvurup tedavi almak önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Piriformis sendrom belirtileri nelerdir?

Piriformis sendrom belirtileri fiziksel olarak rahatsızlığın ortaya çıkması ile beraber kendini göstermeye başlamaktadır. Yaşanan belirtiler özellikle siyatik sinirin piriformis kası sebebiyle sıkıştığını göstermektedir.

- 15 veya 20 dakika oturmak, ayakta durmak ya da yatmak ile yaşanan ağrılar,

- Kuyruk sokumu ile beraber bacağın ve kalçanın arka bölümüne yayılan, ciddi oranda uyuşma ve karıncalanma,

- Oturma ve çömelme pozisyonu anında meydana gelen ağrılar,

- Bacaklarda güçsüzlük,

- Oturma konusunda zorluk yaşama,

- İstirahat ederken artan ağrının yanı sıra hareketle ağrıların azalması,

- Yürüme zorluğu ve sendeleme,

- İlerleyen dönemlerde kas erimesi ile beraber bacaklarda yaşanan ağrılar,

- Kadınlarda cinsel ilişki esnasında yaşanan ağrı,

- Bazı olgulara göre karın, kalça ve kasık ağrıları,

Meydana gelen bu belirtilerden birkaç tanesi ortaya çıktığı zaman, mutlaka kesin tanı için doktora başvurmak büyük öneme sahiptir.

Piriformis sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Özellikle priformis sendromu tedavisi için erken dönemde tanı, cerrahi müdahale olmadan uygulama imkanı sağlamaktadır. Kalça kuvvetlendirme egzersizleri, fiziki terapiler ve farklı aktiviteler vücuttaki kas gerginliğini azaltarak günlük yaşamdaki spazmları minimum seviyeye indiriyor. Aynı zamanda siyatik sinir üzerindeki baskıyı azaltmak ve kasları gevşetmek için enjeksiyon uygulaması da gerçekleştirilmektedir.

Ağrı kesiciler ile beraber kas gevşetmek için özel ilaçlarda tedavi konusunda uzman doktor kontrolü altında kullanılır. Ele alınan 1-2 haftalık tedavi süreci ile beraber semptomların azaldığı bu dönemde görülebilmektedir. Tüm uygulamaların çaresiz kaldığı zamanlarda ise cerrahi yöntem ön plana çıkar. Siyatik sinir üzerindeki baskının azaltılması için cerrahi operasyon uzman doktor denetiminde gerçekleşir.

Piriformis sendromu testi nasıl yapılır?

Piriformis sendromu testi ile beraber tanı konulması için standart bir uygulama bulunmaz. Siyatik ile beraber bel ağrısı çeken hastalar elendikten sonra, piriformis sendromu konusunda şüphelenilmeye başlanır. Özellikle kesin bir tanı koymak için uzman doktor kontrolü ile beraber belli başlı bazı testler ele alınır. Öncelikle hastanın öyküsü detaylı şekilde dinlenilir. Daha sonra gerekli olan fiziki muayene gerçekleşir. Ardından detaylı olarak görüntüleme muayenesi yapılmak suretiyle sonuçlar bir araya toplanarak kesin tanı ortaya konur.

Piriformis sendromu tedavi edilmezse ne olur?

Piriformis sendromu tedavisi eğer erken zamanda yapılmazsa ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalma durumu yaratabilmektedir. Özellikle zaman içerisinde kemik erimesi gibi bir problem ile karşı karşıya bırakabilir. Aynı zamanda yürüme, oturma ve dinlenme gibi sureler çok daha kısa noktaya ulaşır. Karıncalanma ve uyuşukluk ile beraber kas üzerinden oldukça güçsüz bir noktaya çıkarabilmektedir. O yüzden belirtileri iyi takip etmek ve erken zamanda doktora başvurmak, daha sağlıklı bir yaşam imkanı sağlar.