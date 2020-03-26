Pirelli takvimi de virüsten etkilendi

İlk kez 1964 yılında çıkan dünyaca ünlü Pirelli Takvimi'nin 2021 sayısı, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi. Şirket, şu ana dek katkıda bulunduğu diğer girişimlerle birlikte, salgınla mücadele için yapılan çalışmalara 100.000 Euro bağışlayacak.

Pirelli Başkan Yardımcısı ve CEO'su Marco Tronchetti Provera, “Pirelli Takvimi daha önce de 1967'de ve 1975-1983 arasında yayımlanmamıştı. Eşi görülmedik boyutlara ulaşan salgın bizi bir kere daha bu kararı vermek zorunda bıraktı. Doğru zaman geldiğinde bugün bizimle çalışan kişilerle birlikte projeye tekrar döneceğiz” yorumunda bulundu.